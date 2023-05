Progetto per le scuole Fiabe, poesie e racconti di 500 alunni sensibili all’inclusione

di Lorenzo Fava

’Una fiaba dedicata all’inclusione’ è un progetto letterario che ha visto per questa sua 18ª edizione la partecipazione di oltre 500 alunni delle scuole medie di tutte le Marche. Fiabe, poesie e racconti scritti dai giovanissimi saranno stampati in un volume, curato dal gruppo Eli e la casa di produzione Rainbow, che verrà presentato martedì al cinema Italia e i cui ricavati saranno interamente devoluti ad Anffas, la fondazione che da più di cinquant’anni si occupa di inclusione. "Macerata è da sempre attiva in ambito di inclusione, concetto di umanità, civiltà e democrazia - dice la vicesindaco Francesca D’Alessandro -, la fiaba è poi, per i giovanissimi, uno dei veicoli principe per certi tipi di messaggi. L’università di Macerata, al tema dell’inclusione, ha dedicato un’intera settimana. Con loro, così come con tutti gli enti del territorio che hanno a cuore questo aspetto, vogliamo essere in totale sinergia". Robertino Perfetti, responsabile di SpazioAmbiente, associazione che organizza l’iniziativa, aggiunge: "Le metafore più efficaci per parlare di inclusione con e per i giovanissimi sono quelle che riguardano la natura e la musica. Tante note fra loro diverse conferiscono all’armonia e al suono un valore straordinario, così come il vari colori dell’arcobaleno creano uno spettacolo unico. La manifestazione conclusiva di martedì sarà una grande festa, un doveroso ringraziamento a questi ragazzi che hanno scritto storie per regalare un sorriso a chi è meno fortunato. Il volume, oltre al disegno di copertina realizzato da Mauro Angeloni, ha all’interno le illustrazioni proprio dei ragazzi dell’Anffas. Un grande progetto di solidarietà". "Macerata muove i suoi primi passi in ambito inclusione già nel 1958 grazie a un gruppo di famiglie che aveva a cuore la tutela dei ragazzi con disabilità. Da allora i passi avanti sono stati tantissimi - ricorda Marco Scarponi, presidente di Anffas Macerata -, ma non bisogna mai fermarsi. Le iniziative della città rivolte al tema sono ormai numerose. L’Amministrazione è sensibile alla problematica, così come lo è qui l’opera lirica. Parlare nelle scuole è fondamentale, specie ad un’età in cui i ragazzi sono particolarmente ricettivi. Un ringraziamento in proposito va anche a Scilla Sticchi, artista referente di Anffas per il progetto TuttoIncluso". Dalla sua prima edizione ad oggi, il progetto ’C’era una foglia’, da cui viene per quest’anno ’Una fiaba dedicata all’inclusione’, ha contato più di 13mila giovani partecipanti. Grazie alla cooperazione fra pubblico e privato, che punta ad un continuo miglioramento, la speranza è che si rifletta sulle problematiche reali e che sia stimolata una risposta innovativa ed efficace.