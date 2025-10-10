Progetto per un hotel didattico nei locali al piano terra del Cassero

Per "Borgo accogliente", il comune di Cingoli ha proposto la realizzazione di un hotel didattico nei locali al pianterreno dell’edificio del Cassero (nella foto) vicino all’alberghiero "Girolamo Varnelli". Il documento d’indirizzo è stato approvato dalla giunta municipale, evidenziando che con "Borgo accogliente" si attuano la riqualificazione e la valorizzazione dei borghi storici, la riscoperta delle radici culturali, storiche e naturalistiche di San Severino, Filottrano e Cingoli, tramite il turismo lento e sostenibile. La Regione ha previsto il finanziamento d’interventi intersettoriali ch presuppongono un’aggregazione di comuni, per rivitalizzare e valorizzare il tessuto socio-culturale e produttivo di borghi e centri storici. Per aggregarsi e accedere al contributo e ai provvedimenti regionali, il comune di Cingoli ha sottoscritto un accordo di collaborazione con San Severino (capofila) e Filottrano. Quindi l’Ufficio tecnico ha predisposto il documento d’indirizzo riguardante la progettazione e individuando l’esecuzione d’interventi per la riqualificazione di alcuni ambienti al pianoterra del "Cassero" in cui realizzare un hotel didattico, struttura ricettiva con finalità didattico-educativa, in collaborazione col "Varnelli", per formare giovani attivi nel settore turistico e creare punti di riferimento per l’albergo diffuso, con gli studenti impegnati nell’accoglienza e nella promozione del territorio. La spesa prevista è di 130.000 euro (100.000 di contributo, 13.000 di cofinanziamento, 17.000 da altri finanziamenti). Il contributo, diviso equamente e previsto per i tre comuni, è di 390.000 euro.

Gianfilippo Centanni