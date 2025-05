"Progetto scuola" tra musica e solidarietà per Africa Mission

Firmato a San Ginesio, all’auditorium Sant’Agostino, un protocollo d’intesa tra l’Orchestra Insieme per gli altri, l’unione montana Monti Azzurri e il Rotary Tolentino. Una donazione di materiali scolastici per il "Progetto scuola" di Africa Mission e la presentazione ufficiale del logo del progetto "Musica, sport e inclusione - Il farmaco migliore" sono stati al centro della serata di venerdì scorso. Il protocollo permetterà ai 15 Comuni dell’Unione di organizzare eventi di beneficienza con il supporto dell’orchestra: i musicisti saranno a disposizione gratuitamente per concerti organizzati con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore di progetti nazionali e internazionali. La serata è stata anche l’occasione per conoscere Africa Mission di Urbino; le aziende Rhutten ed Eurocarta hanno donato all’associazione materiali scolastici per 850 euro e durante il concerto, grazie alla generosità del pubblico, sono stati raccolti 570 euro a sostegno del "Progetto scuola".