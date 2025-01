Progetto ‘Si può fare’, la Goccia in campo

Arriva con "Si Può Fare" un’importante occasione per i giovani di mettersi in gioco: si tratta di un progetto che permette ai ragazzi dai 16 ai 30 anni di ottenere supporto e contributi economici per realizzare iniziative, attività ed eventi a beneficio della comunità. Promosso da Cantiere Giovani e sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, coinvolge 17 regioni e si avvale della collaborazione di 21 organizzazioni partner. Nelle Marche, i partecipanti saranno affiancati da La Goccia ODV di Macerata, che offrirà supporto e guida per concretizzare le loro idee. "La Goccia contatta tutti i ragazzi che inviano un’idea e offre un accompagnamento completo, dalla presentazione di questa idea fin poi all’eventuale realizzazione di quest’ultima in tutte le sue fasi", spiega Cristina Micheletti (foto), referente del progetto per la Goccia. "Abbiamo un’equipe che si occupa di seguire questi progetti: la Goccia si fa vicina a questi giovani, li incontra, li segue, li sostiene in tutte le loro tappe". Per presentare la propria candidatura basta collegarsi al sito www.sipuofare.net, cliccare su "Partecipa" e compilare la domanda. La scadenza è fissata al 2 febbraio. L’assegnazione del contributo economico premia la collaborazione tra i giovani, in quanto aumenta in base al numero di partecipanti alla singola proposta. La cifra complessiva messa a disposizione è di 149.400 euro, per un massimo di 8.300 euro complessivi per ogni singolo bando locale. Dal 2021, "Si Può Fare" ha permesso di realizzare oltre 250 microprogetti in tutta Italia, coinvolgendo più di 8.000 giovani.

Francesca Cipriani