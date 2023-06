Progetto "Sicuri in bicicletta" Dalle norme stradali all’inclusione

Nel corso di questo anno scolastico le classi quarta A, B e C dell’Istituto "Lanzi" hanno aderito al progetto "Sicuri in bicicletta", un percorso che ha visto i bambini impegnati a conoscere le norme stradali e, soprattutto, a imparare a pedalare. "Tutto nasce da Giulio (il nome è di fantasia), un bambino autistico, cuore centrale di una delle classi indicate –racconta l’organizzatrice –. Una collega mi parla dell’allenatore di bicicletta di Giulio, e contatto la famiglia per fissare un colloquio col coach". Ideato dalla referente, Noemi Rosati, il progetto, nasconde molto di più, il vero fine infatti è l’inclusione. "Abbiamo scoperto che a dieci anni pochi conoscono le regole stradali – spiega –, non tutti sanno ’pedalare’ e qualcuno non è mai salito su una bici. Non importa, Giulio ha mostrato a tutti come si fa, tra le attività che si sono svolte, sotto la sapiente guida dell’allenatore, ci sono state lezioni di educazione stradale, dimostrazioni pratiche, esercitazioni, grazie all’associazione asd Club Corridonia del presidente Mario Cartechini, al Comune che ha messo a disposizione il campo antistante l’Ipsia, al nostro direttore sportivo Carlo Filo e alla Dirigente Scolastica, Federica Lautizi".