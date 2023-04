Progetto solidale: ClownTour in Kenya

In attesa della nuova edizione del "Festival del sorriso" che si svolgerà dal 24 settembre al primo ottobre, il Clown&Clown Festival e il Comune di Monte San Giusto si fanno promotori del progetto "ClownTour in Kenya 2023" nella Scuola Internazionale per minori profughi e vulnerabili aperta e avviata da "Still I Rise". Il progetto, realizzato insieme all’organizzazione di volontariato "Clown One Italia", fondata nel 2000 da Ginevra Sanguigno, Italo Bertolasi e Patch Adams, si svolgerà dal 30 giugno al 12 luglio con laboratori artistico-didattici, spettacolo e parata finale nei quali verranno coinvolte anche le famiglie dei bambini e il personale della scuola. I laboratori si baseranno su l’arte della cura, con il "CaringClown" (clown umanitario, clown sociale), tecniche teatrali, improvvisazione, esercizi per creare comunità e fare amicizia; l’arte della relazione, dell’ascolto; l’arte del riciclo: costruzione di burattini con materiale di recupero; l’arte del ritmo: con vari strumenti e cercando il supporto di musicisti locali. Gli obietti principali del progetto consistono nel favorire una cultura della solidarietà, valorizzando i contenuti della condivisione e del gioco che aggrega, nello stimolare la capacità d’ascolto e di sostegno e nel far sperimentare direttamente l’esperienza del relazionarsi con gli altri, portando gioia e gentilezza, nelle vesti di "Ambasciatori del sorriso". Tutto verrà documentato attraverso un reportage fotografico e il montaggio di un docufilm che verranno mostrati nel corso della nuova edizione di "Clown&Clown".