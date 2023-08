Progetto "Sos Cuore", il Comune aderisce e punta a essere cardio protetto

L’amministrazione di Colmurano ha aderito al progetto "Sos Cuore", curato dalla cooperativa sociale Solution, per un paese "cardio protetto". È prevista l’installazione, in diversi punti strategici, di totem con defibrillatori automatizzati di ultima generazione e multilingue. Un incaricato della cooperativa farà visita alle aziende proponendo l’adesione all’iniziativa, che prevede il finanziamento attraverso sponsorizzazioni. Al via quindi la campagna per finanziare questo progetto.