Progetto sulla tiroide alla scuola De Magistris

Il progetto ‘’Tirotary’’ fa tappa anche alla scuola di Belforte (istituto comprensivo "De Magistris"). È promosso dal Rotary Tolentino per monitorare la funzionalità della tiroide tra gli 11 e i 14 anni. L’altra mattina oltre 60 alunni della scuola belfortese sono stati sottoposti allo screening gratuito. C’erano il medico Stefano Gobbi, l’ecografista Annibale Francioni, i volontari della Croce Rossa del comitato di Tolentino presieduto da Monica Scalzini, Carla Passacantando e Giuliana Salvucci, rispettivamente addetto stampa e prefetto del Rotary Club Tolentino. "Un servizio molto importante per i nostri ragazzi – spiega il sindaco Alessio Vita – soprattutto in un’ottica di prevenzione. "Anche questa scuola, dopo Caldarola, è inclusa nello screening; le due scuole medie sono frequentate pure da ragazzi di Cessapalombo – spiega la dirigente scolastica Fabiola Scagnetti – Camporotondo, Serrapetrona e Tolentino. Potrebbe essere anche risolutivo conoscere precocemente qualche criticità".