Progetto ’Una scossa al cuore’ Cardio protetti con il defibrillatore Totem in dieci punti strategici

di Lorenzo Fava

’Una scossa al cuore’ è la campagna che vuole rendere Macerata città cardio protetta. Tramite l’installazione di totem contenenti defibrillatori ed istruzioni per l’uso, posizionati in punti strategici come aree sportive o luoghi di affollamento, il promotore Simone Ambrosi, col sostegno della Croce Rossa e di Cives, associazione che si occupa di soccorso, propone una raccolta fondi per l’acquisto e l’installazione delle colonnine, e una formazione diffusa sul loro uso. Statisticamente in Italia si verificano 60mila morti da arresto cardiaco l’anno, che si riducono anche del 40% in caso di tempestivo intervento. "Il progetto è diviso in due fasi - spiega il presidente di Cives, Sistino Tamagnini -, di cui la prima è la raccolta fondi, la seconda è la formazione, che verrà garantita dalle associazioni del territorio e soprattutto dalla Croce rossa. Più le persone sono informate, meno c’è allarmismo e soprattutto si può agire con più efficacia nel caso di incidenti". "Un defibrillatore mi ha salvato la vita - racconta Simone Ambrosi, promotore della campagna, ex calciatore -, stiamo rendendo Ancona città cardio protetta, vorremmo fare lo stesso con i capoluoghi delle Marche, tra cui appunto Macerata, dove ho trovato molta apertura, con un’amministrazione e associazioni molto collaborative." Per ’Una scossa al cuore’ è stato anche girato uno spot promozionale che ha come testimonial Roberto Mancini. Ad Ancona sono stati già raccolti più di 31mila euro. Le donazioni sono aperte online e, per i grandi donatori, ci sarà possibilità di apporre il proprio logo sul totem. "I defibrillatori che vorremmo installare sono all’avanguardia, avranno un controllo da remoto che permetterà una manutenzione costante e segnalazioni in tempo reale", prosegue Ambrosi entrando nel dettaglio del progetto. Saper praticare una rianimazione cardipolmonare o anche semplicemente avvertire efficacemente i soccorritori può salvare vite. A settembre amministrazioni e associazioni si siederanno ad un tavolo tecnico operativo per decidere come operare. Orientativamente per Macerata si vorrebbero raccogliere 30mila euro per l’installazione di 10 totem. "Si tratta di un progetto molto importante - afferma l’assessore alla Sicurezza e alla Protezione civile Paolo Renna -, nell’ottica della prevenzione e di gestione immediata di eventuali emergenze. Il defibrillatore rappresenta il miglior dispositivo per far fronte ad un arresto cardiaco. La formazione, unita alla sempre maggiore diffusione di dispositivi nei luoghi pubblici, ci consentirà di fare di Macerata una città cardio protetta. Faremo formazione anche nei quartieri e nelle frazioni, va fatta capire l’importanza di saper gestire queste situazioni".