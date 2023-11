Progetto Varco sul Mare, Finanza in Comune

di Lorena Cellini

Guardia di Finanza in Comune per acquisire documenti del progetto del Varco. Le Fiamme Gialle di Macerata sono andate all’Ufficio tecnico, su mandato della Corte dei Conti. Da palazzo Sforza confermano il fatto. A far partire l’indagine un esposto in cui si chiede di verificare i passaggi di una vicenda che comincia nell’estate del 2020 quando l’amministrazione di Civitanova si lega al Politecnico di Milano con un contratto di ricerca nato dalla proposta, fatta dalla giunta al Dipartimento di Architettura dell’ateneo, di elaborare un progetto per riqualificare l’area. La delibera 283 ufficializza la collaborazione per un onorario di 44.798 euro. I due enti sottoscrivono un contratto di ricerca e inizia un rapporto che verrà integrato con un altro incarico e questo ‘matrimonio’ con pagamento di parcelle tra due enti pubblici. Potrebbe essere una delle questioni poste nella denuncia. Invece l’affidamento diretto da parte del Comune è reso possibile dal fatto che l’importo dell’incarico non supera la soglia di legge dei 140.000 euro. Il Politecnico quattro mesi dopo presenta il suo rendering sul futuro comparto piazza-varco, uno studio preliminare di cui c’è la presa d’atto nel marzo 2021 e si parla di un investimento di 3.3 milioni di euro. Ad aprile (delibera 153) la giunta vara con il Politecnico un accordo quadro della validità di dieci anni, che disciplina la collaborazione per iniziative sul territorio anche attraverso l’attività di tutor nei confronti dell’ufficio tecnico. Nel novembre del 2021 (determina numero 795) viene definita l’attività di supporto del Politecnico per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, relativo all’area del Varco, e viene stabilito che l’importo da riconoscere all’ateneo sarà di ulteriori 250.000 euro. Il Politecnico svolge l’attività di coaching a beneficio dell’ufficio comunale e produce elaborati progettuali, ma per l’approvazione della progettazione definitiva emerge che il personale comunale non può produrre la documentazione necessaria perché oberato da pratiche del Pnrr e quindi viene affidato un altro incarico, esterno, anche questo assegnato in maniera diretta perché sotto soglia, alla società di ingegneria Fima Engineering Srl di Osimo che se lo aggiudica a dicembre 2022 (determina numero 833) per 97.871 euro. Oggi il progetto preliminare della riqualificazione del Varco, secondo quanto esposto in commissione consiliare lavori pubblici, vale 6.700.000 euro. Vicenda e atti su cui ora indaga la Corte dei Conti.