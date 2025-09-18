Programmazione scolastica: "L’Ipsia Frau accorpato al Filelfo"

In questi giorni, da prassi, i Comuni stanno formulando le proposte per la programmazione della rete scolastica per l’anno 2026-2027, da inviare alla Provincia. La giunta di Tolentino, oltre a confermare l’attuale assetto per tutti gli ordini di scuola, ha proposto alla Provincia di inserire nel piano provinciale, che dovrà essere inviato poi alla Regione, l’accorpamento della sede di Tolentino dell’Ipsia Renzo Frau all’Iis Francesco Filelfo. Dal primo settembre 2024, infatti, l’istituto professionale con gli indirizzi moda e meccanica ha la presidenza a Sarnano ed è stato accorpato all’istituto comprensivo Leopardi di Sarnano, dando luogo all’istituto omnicomprensivo Leopardi-Frau. Questo plesso però, con sede storica a Tolentino, in futuro sarà trasferito negli spazi del nuovo campus che sarà realizzato in zona Pace (nella foto il cantiere), per "un’offerta formativa molto appetibile", sottolinea l’amministrazione. "Anche alla luce della nuova dislocazione – aggiunge – sarebbe auspicabile accorpare la sede tolentinate dell’Ipsia al Filelfo". L’istituto Filelfo conta, tra gli indirizzi, il liceo classico con curvatura liceo della comunicazione e nuovi media; liceo scientifico con curvatura biomedica e liceo matematico; liceo scienze applicate; liceo musicale e coreutico - sezione coreutica e musicale; Ite amministrazione, finanza e marketing; Ite sistemi informativi aziendali. Nessuna osservazione per l’istituto comprensivo Lucatelli-Don Bosco. "Si ritiene di mantenere invariata la situazione didattico-organizzativa, peraltro di recente attuazione, sperimentata positivamente nel corso dell’anno scolastico appena concluso" si legge in delibera.