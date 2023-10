Proiettile WW2 ritrovato a Poggio San Vicino: brillamento mercoledì

Verrà fatto brillare mercoledì il proiettile (nella foto) rinvenuto nel territorio comunale di Poggio San Vicino. L’operazione che sarà effettuata dagli artificieri del Genio dell’Esercito di stanza a Castelmaggiore (Bologna), presenti i carabinieri di Apiro, avrà inizio alle 10 con una specifica ricognizione, quindi si procederà all’innesco e a far deflagrare l’ordigno privo di spoletta. Il ritrovamento è avvenuto nella scorsa settimana, quando un giovane, di passaggio sulla strada forestale che, in mezzo al bosco, percorre la località Ginocchielli del territorio di Poggio San Vicino, ha notato che dal fondo sterrato affiorava sotto il fogliame qualcosa di metallico. Il proiettile made in Usa, calibro 75, in dotazione ai reparti di artiglieria delle truppe alleate nella Seconda guerra mondiale, giaceva nell’interrato che si era deteriorato a causa dell’usura da percorrenza e anche a causa delle pregresse piogge.

Gianfilippo Centanni