Proiezioni in ricordo di don Franco Paglioni

Hanno preso il via a Matelica le proiezioni in ricordo dell’amatissimo don Franco Paglioni, parroco di Regina Pacis venuto a mancare nel 2015. L’associazione Amici di Don Franco, con il patrocinio del Comune, ha organizzato per le festività la proiezione ’Il ricordo di una voce’, un video di circa un’ora e mezza dedicato o al sacerdote matelicese. Negli spazi di Regina Pacis, in via De Gasperi, con ingresso libero, sarà possibile assistere alle proiezioni nei giorni 9-10-16-17-23-30 dicembre e 5-6-7 gennaio dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,300, mentre nei giorni 25-26 dicembre e 1 gennaio dalle 16,30 alle 19,30.