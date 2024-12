Project Czar e Lost Dogs. Weekend di concerti tra soul, funky e rock

Dopodomani appuntamento con i Project Czar (foto) al Bar Teatro di Villa Potenza e con Jenny Rose & Hot Dogs al Barlume di Sambucheto (Montecassiano); sabato, tributo ai Pearl Jam con i Lost Dogs al Bar Teatro di Villa Potenza, per tre eventi all’insegna del rock. I Project Czar, capitanati da Ivan Perugini, festeggiano i dieci anni di attività portando sul palco l’energia dell’hard & heavy italiano. Nati come progetto solista, i Project Czar si sono evoluti in una band affiatata. Dall’altra parte, al Barlume, Jenny Rosini e la sua band promettono un viaggio attraverso le voci femminili che hanno scritto la storia del blues, del soul, del funky e del rock, da Janis Joplin a Tina Turner, passando per Aretha Franklin e Amy Winehouse. Infine sabato sera, al Bar Teatro di Villa Potenza arrivano i Lost Dogs, per rendere omaggio ai Pearl Jam, una delle leggende degli anni ‘90. Il loro nome non è casuale: si ispira al doppio album "Lost Dogs" dei Pearl Jam, una raccolta di b-side, cover e gemme rare.