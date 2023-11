Promettono carriera, lui resta senza soldi

Avrebbero approfittato di una persona in difficoltà, convincendola a comprare una serie di cose inutili con la promessa di una splendida carriera. Così gli avrebbero preso poco meno di 10mila euro. Per questo Antonio Esposito, Federica Valeriani ed Edoardo Mazzone ora sono sotto processo, con l’accusa di circonvenzione di incapace. Il fatto, che ha visto come vittima un maceratese 51enne, sarebbe avvenuto nell’ottobre del 2021 a Civitanova. Secondo l’accusa il maceratese, bipolare e affetto anche da altre patologie, in un bar avrebbe letto un annuncio di lavoro, in cui si parlava di addetti di tipografia, operai di magazzino e altre occupazioni. Essendo disoccupato, aveva chiamato ed era stato convocato alla sede della "Life is good", a Civitanova. Qui gli avrebbero spiegato che il lavoro consisteva nel vendere macchinette da caffè e capsule, materassi ortopedici, purificatori per l’aria e stuoie definite sanitarie. Avrebbe avuto un mensile di mille euro, oltre alle provvigioni, e tante possibilità di carriera essendo un giovane brillante e capace. Il giorno dopo lo avrebbero riconvocato per firmare il contratto. Poi, una venditrice si sarebbe presentata da lui per proporgli di comprare una macchinetta da caffè con le cialde, e via di seguito gli avrebbero fatto acquistare il purificatore, asserendo che fosse usato dalla Nasa, le stuoie da 2.300 euro l’una, e pure il materasso ortopedico: per quest’ultimo, che costava 4.500 euro, dato che il maceratese non aveva più soldi gli avrebbero subito fatto firmare la domanda per un finanziamento.

Tutto questo, stando alla società, sarebbe servito a far progredire il 51enne e a fargli maturare sempre più provvigioni. Di fatto, alla fine lui si era ritrovato senza soldi e pure indebitato, e una serie di articoli (tranne il materasso mai arrivato) di qualità scadente. Quando il fratello si era accorto di queste uscite di denaro, aveva subito denunciato quanto stava accadendo. Così i tre sono finiti sotto accusa. Ieri per loro si è tenuta l’udienza preliminare. Come chiesto dal pm Enrico Riccioni, sono stati rinviati a giudizio dal giudice Claudio Bonifazi, il processo si aprirà ad aprile. Il maceratese si è costituito parte civile con l’avvocato Luciano Pacioni, ieri sostituito dalla collega Giulia Vitali.