Promettono un lavoro e raggirano una donna

Pubblicano un’offerta di lavoro su una nota piattaforma social, attirando l’attenzione di una 43enne di Tolentino alla ricerca di un impiego. E poi la convincono a versare 210 euro su due carte ricaricabili Postepay per acquistare del materiale informatico che, a detta loro, sarebbe stato indispensabile per iniziare l’attività lavorativa proposta. A finire nei guai, incastrati dai carabinieri, sono stati un 61enne residente in provincia di Cosenza e un 48enne della provincia di Bergamo: entrambi sono stati denunciati per truffa aggravata in concorso.

L’indagine ha preso avvio proprio dalla denuncia sporta dalla tolentinate, che si è rivolta ai militari subito dopo aver capito di essere stata vittima di un raggiro online. Secondo quanto ricostruito, i due indagati avevano pubblicato un’offerta di lavoro. Dopo i primi contatti, approfittando della buona fede della donna e con l’utilizzo di vari artifizi e raggiri, erano riusciti a persuaderla della necessità di acquistare, a proprie spese, del materiale informatico. Ingannata dalle false promesse, la 43enne allora aveva effettuato un versamento di 210 euro. Tuttavia, nei giorni successivi, la donna non aveva ricevuto nessuna fantomatica attrezzatura. Ha provato allora a ricontattare gli inserzionisti, e quando ha visto che era diventato impossibile parlare con loro ha capito di essere caduta in una trappola.

A quel punto è andata in caserma, denunciando l’accaduto ai carabinieri. Le indagini hanno permesso di risalire con precisione all’identità degli intestatari delle due carte Postepay, che sono stati quindi denunciati per il reato di truffa aggravata in concorso.

L’Arma coglie l’occasione per rinnovare l’invito alla cittadinanza a "prestare la massima attenzione alle offerte di lavoro pubblicate sui social network e a non effettuare mai pagamenti o invii di denaro senza prima aver accertato la reale affidabilità degli interlocutori". È necessario essere sempre aggiornati sulla casistica delle varie truffe: questa infatti tende a ripetersi, ma avendo ben presente le singole fattispecie si può sperare di non restare vittima.

Continua quindi l’opera di sensibilizzazione, anche nelle parrocchie e nelle realtà associative, da parte delle forze dell’ordine, per arginare un fenomeno che continua a manifestarsi in maniera massiccia nella nostra provincia spesso, ma non solo, prendendo di mira le persone più anziane e fragili.

Lucia Gentili