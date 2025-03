Promossa a pieni voti la nuova location per la festa di Carnevale

Promossa la 64esima edizione del "Carnevale dei Bambini" di Corridonia, che quest’anno è andato in scena per la prima volta nella nuova di location di piazzale Manlio Germozzi, nel cuore della zona industriale. Una scelta obbligata, considerando i diversi cantieri in corso nel centro storico, che stanno interessando le piazze del Popolo e Filippo Corridoni ma anche azzeccata vista la risposta del pubblico. Sono stati nove i gruppi mascherati e quattro i carri allegorici protagonisti di un sabato pomeriggio pieno di colori e divertimento dove non sono mancati i bimbi degli asili nido, scuole dell’infanzia e primarie della città. affiancati dai ragazzi dello Cser "Il Ciclamino", dalle note della banda musicale "G.B. Velluti" e tanti atri gruppi di cittadini con le loro variopinte maschere. "Sono soddisfatta della riuscita di questo Carnevale – ha sottolineato Gemma Acciarresi, assessore con deleghe alle politiche giovanili e manifestazioni ricreative - che ha visto la partecipazione di oltre 2.500 persone. Abbiamo ricevuto numerosi commenti positivi da parte dei partecipanti, che hanno apprezzato soprattutto lo spazio ampio e ben organizzato, la facilità nel trovare parcheggio e la varietà di attrazioni proposte, tra cui le giostre, una novità assoluta per il Carnevale di Corridonia. Le parole d’ordine di questa edizione sono state senza dubbio allegria e divertimento, che hanno caratterizzato ogni momento della manifestazione".

Diego Pierluigi