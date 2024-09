Promossa la nuova viabilità in centro storico

Super lavoro ieri mattina a Recanati per gli agenti della polizia municipale per evitare che con l’inversione del senso di marcia in via Cavour e via Calcagni, che è scattata alle 8, potessero crearsi dei frontali. E infatti simili situazioni si sono subito presentate fra chi percorreva le due vie del centro storico, da piazza verso casa Leopardi secondo la nuova viabilità, e chi, invece, abituato a percorrere le due vie in senso contrario di marcia si è trovato ad inchiodare il mezzo per evitare lo scontro.

Già in tarda mattinata, comunque, con i segnali stradali disposti correttamente e una pattuglia della polizia municipale ferma al termine di via XX Settembre a dirigere e informare gli automobilisti sulle nuove disposizioni in fatto di viabilità, la circolazione si è normalizzata e reazioni o proteste non ce ne sono state, almeno finora. A dirlo, anche con una certa meraviglia, è lo stesso sindaco Pepa: "Mi fa piacere che ancora non mi è giunta nessuna lamentela: si sa, c’è sempre qualcuno che critica. Invece questa volta no e questo mi convince ancor di più che la scelta fatta è quella giusta e mi spinge ad andare avanti". Inoltre, per la prima volta dopo diverso tempo, cioè da quando era scattata nel 2022 la viabilità, ieri mattina a sorpresa si è visto di nuovo il mezzo del servizio di trasporto urbano che, arrivato in piazza Giacomo Leopardi, invece di svoltare a sinistra per via Porta san Domenico ed uscire dal centro storico, ha proseguito la marcia in direzione ospedale. Cosa di non poco conto perché consente alle persone anziane di poter scendere proprio davanti all’ospedale senza fare troppa strada a piedi come invece erano costretti a fare sino al 31 agosto. Con la vecchia viabilità, infatti, il servizio urbano non riusciva a raggiungere la piazzuola dell’ospedale, ma si fermava nella sottostante via Badaloni costringendo i passeggeri, anche anziani, a fare un tratto di strada a piedi, per lo più in salita.

Ora si attende solo che l’ufficio tecnico disponga di depositare in magazzino le due transenne mobili posizionate davanti la chiesa di San Domenico e a ridosso della "Piccola libreria delle Marche" di piazza Leopardi e la relativa vecchia segnaletica. La modifica era attesa da tempo anche dal titolare dell’albergo "La Ginestra" perché ora i suoi clienti possono raggiungere in tutta tranquillità la struttura direttamente da piazza Leopardi seguendo le indicazioni fornite dal navigatore satellitare. Il problema si proporrà quando ci saranno gli eventi in piazza e non sarà possibile raggiungere l’albergo, ma niente paura perché è stato tutto previsto. Infatti, solo per quella circostanza particolare si potrà percorrere via Calcagni e via Cavour in senso contrario anche perché non ci sarà nessun pericolo di incrociarsi con mezzi che giungono dalla direzione opposta.