Promozione del turismo. Riaprire l’archivio storico di Corridonia

Comincia a delinearsi il progetto ’Le fonti del benessere-Maestria ed Eccellenze’, incentrato sul turismo lento, promosso dall’Amministrazione di Corridonia con il team della società Expirt. "Un progetto che sta prendendo corpo grazie al contributo ottenuto con un bando regionale – ha illustrato il sindaco Giuliana Giampaoli – attraverso il quale l’amministrazione offre agli operatori del settore l’opportunità di migliorare il proprio posizionamento sul mercato turistico esperienziale, rinnovare e migliorare i propri servizi, entrare a fare parte dei percorsi tematici promossi in tutti i circuiti disponibili". Si parte con l’ascolto del territorio per poi passare ad una mappatura dei punti di interesse noti ed altri che possono avere una loro specifica attrattività per arrivare alla redazione di una guida turistica probabilmente a ottobre.A illustrare gli step è stata la project manager Elena Santilli. "L’obiettivo è avere un riscontro umano ed economico da parte degli operatori – ha spiegato –, dobbiamo creare tre nuovi itinerari intra o extraurbani, uno sarà sulle fonti antiche. Il prodotto dovrà avere un’identità molto chiara, incontreremo quindi privatamente gli operatori e tra gli output avremo anche la guida turistica sicuramente bilingue, cartacea e digitale, sarà anche interattiva. Si è deciso grazie all’Amministrazione di valorizzare il patrimonio culturale e per questo che ci stiamo occupando di riaprire l’archivio storico di Corridonia". A fare il focus su riscontri della fase di pre-analisi è stato il Ceo di Expirt, Giacomo Andreani: "Gli utenti cercano Corridonia quasi esclusivamente per il meteo o per poche attività commerciali e industriali". "Tramite questo progetto – ha sottolineato l’assessore al turismo, Massimo Cesca – stiamo cercando per la prima volta di elaborare idee partendo da un’analisi economico sociale dei dati. Per realizzare la guida turistica stiamo facendo un grande lavoro di ricerca documentale e di archivio per stilare testi aggiornati e innovativi"

Diego Pierluigi