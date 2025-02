"Promozione della scuola, ci si ricorda troppo tardi"

"Sindaco, è lodevole vedere che si stia muovendo per sponsorizzare il nostro istituto comprensivo ‘Lorenzo Lotto’, ma non le sembra un po’ tardi?", questa è la frecciata dell’esponente sangiustese di Fratelli d’Italia, Andrea Salvatori nei confronti del primo cittadino Andrea Gentili, che si recente ha ricordato, con un video via social, che il 10 febbraio, sarà l’ultimo giorno utile per formalizzare le iscrizioni alla scuola.

"Negli anni passati dov’era? – ha incalzato Salvatori – Sensibilizzare le famiglie affinché iscrivano i propri figli nella nostra scuola è sicuramente una cosa giusta, ma avrebbe dovuto farlo diversi anni fa, quando arrivavano i primi segnali di famiglie che iniziavano a scegliere altri istituti. Pensarci ora, dopo che molte se ne sono già andate e altre stanno seguendo la stessa strada, è troppo tardi. Va ricordato che la responsabilità non è solo sua, ma anche del nostro istituto. Per anni, infatti, quando la rappresentante dei genitori in consiglio d’istituto proponeva progetti che avrebbero potuto risultare accattivanti, questi non sono stati realizzati. Non ci si può lamentare ora se i genitori hanno iniziato a trovare altrove un’offerta formativa più in linea con le loro aspettative. Questo è il vero problema e spero che, a partire dal nuovo anno scolastico, si inizi a riflettere sulle proposte discusse in consiglio d’istituto, specialmente su sport e alle gite scolastiche".