Promozione e vendita dei servizi. Poste Italiane cerca laureati

Poste Italiane cerca nelle Marche laureati per la promozione e la vendita dei propri servizi. Per candidarsi c’è tempo fino al 9 marzo. Si richiedono interesse per il mondo dei mercati finanziari, buone capacità relazionali, di comunicazione e orientamento per raggiungere gli obiettivi. Costituiscono requisiti preferenziali il possesso di un titolo di studio in discipline economico-giuridiche, la conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari, dei prodotti e dei servizi assicurativi e di investimento, oltre alla conoscenza e competenza nelle normative per l’erogazione della consulenza in materia di investimenti e di distribuzione di prodotti assicurativi. "Lavorare in Poste Italiane – spiegano dall’azienda – rappresenta una opportunità di crescita e rafforzamento delle competenze, oltre alla possibilità di sfruttare al meglio la propria esperienza facendo parte della più grande infrastruttura di servizi in Italia, centrale nel tessuto socioeconomico del Paese".