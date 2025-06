Promozioni e primati sportivi. Il Comune premia atleti e società

In occasione della Festa nazionale dello sport, il sindaco Fabrizio Ciarapica e l’assessore allo sport Claudio Morresi, con Letizia Genovese, delegata Coni, Alver Torresi, rappresentante della Figc e Paola Recchi, dirigente allo sport, hanno consegnato gli attestati di riconoscimento ad alcune realtà sportive civitanovesi che si sono distinte durante l’anno.

A ricevere il premio la Polisportiva Santa Maria Apparente per la promozione in Prima Categoria, la Vis Civitanova per la promozione in Seconda Categoria, la Boca Civitanova vincitrice del campionato di Serie C2 e le giovani atlete Matilde Lamponi, Sofia Maiolino e Ilaria Vallesi, rispettivamente prima, seconda e terza ai Campionati studenteschi italiani di boccette, rappresentando il liceo Da Vinci e l’associazione Biliardo Civitanova.

La Vis Civitanova ha donato due targhe al sindaco e all’assessore.

"È per noi un grande orgoglio vedere così tanti successi sportivi nella nostra città – hanno detto il sindaco Ciarapica e l’assessore Morresi –. Dietro ogni risultato ci sono l’impegno quotidiano, i sacrifici e la passione di atleti, allenatori, dirigenti e famiglie".

Letizia Genovese del Coni e Alver Torresi della Figc si sono congratulati con tutte le realtà sportive presenti e hanno espresso grande soddisfazione per il dinamismo e la vitalità dello sport civitanovese.