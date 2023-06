Promozioni interne in Regione Ricorso accolto, selezione da rifare

di Paola Pagnanelli

Scartata da una selezione in Regione senza un perché, la maceratese Lorena Polidori ha fatto ricorso al giudice del lavoro ottenendo che, almeno per i posti che le interessavano, la selezione venga ripetuta. La vicenda riguarda quanto deliberato dalla giunta regionale marchigiana nella primavera del 2022, e cioè una maxi attribuzione di posizioni organizzative nell’ambito dei propri uffici, con relativi aumenti di stipendio, per il personale interno.

Lorena Polidori, dipendente da trenta anni, aveva partecipato per tre posizioni (politiche per l’inclusione sociale e di contrasto alla povertà, gestione e rendicontazione azioni formative, e gestione dei servizi di accreditamento delle agenzie formative e controllo delle azioni formative) ma era stata scartata. Così, assistita dall’avvocato Claudio Baleani, ha fatto ricorso al giudice del lavoro di Ancona, contestando diversi aspetti ritenuti irregolari, tra cui in particolare la carenza di motivazione in relazione alla valutazione comparativa tra i candidati. La Regione Marche, in pratica, aveva indicato parametri generici per la selezione, e aveva deciso chi promuovere a quelle tre posizioni sulla base di quanto dichiarato dai candidati nei curricula, senza una documentazione, e senza fare un confronto con gli altri candidati, tra cui appunto Lorena Polidori. La Regione aveva difeso le proprie scelte, rispondendo sul punto che la selezione poteva essere del tutto discrezionale.

Il giudice Tania De Antoniis ha invece ritenuto che quella modalità non fosse corretta, rilevando la mancata individuazione di criteri univoci per l’assegnazione degli incarichi. Le delibere infatti parlavano di “esperienze lavorative all’interno e all’esterno dell’amministrazione regionale; capacità di assumere responsabilità di risultato; capacità di problem solving; capacità di gestire in modo ottimale il personale assegnato, capacità relazionale con l’utenza o con gli altri interlocutori“. La scelta della pubblica amministrazione sul conferimento degli incarichi, sottolinea la giudice De Antoniis, può essere discrezionale ma non arbitraria, ed è necessario un confronto tra i candidati, con l’indicazione dei motivi per cui uno è preferito a un altro, ai fini del buon andamento dell’attività amministrativa. Altrimenti, si violano gli obblighi di correttezza e buona fede.

Per le tre posizioni a cui aveva concorso anche la maceratese Lorena Polidori, dunque, ora la Regione Marche dovrà ripetere la selezione e le tre promozioni restano congelate.