"Promuoviamo il lago di Cingoli Abbiamo due progetti turistici"

"L’inaugurazione del punto d’informazione turistica – evidenzia il sindaco Michele Vittori –, centro per accoglienza e notizie riguardanti anche le escursioni in e-bike e in bici, è contestuale alla serie delle realizzazioni che l’amministrazione comunale ha programmato per effettuare un concreto impegno di promozione del Lago di Cingoli". I presupposti sono veramente stimolanti. "Da anni – rileva Vittori – si pensa d’investire sulla promozione del nostro bacino e della zona a esso circostante. Finalmente, dopo un intenso lavoro di programmazione e con i finanziamenti ottenuti, quindi senza gravare sul bilancio municipale, cominciamo a fare sul serio tramite due progetti: ‘Il respiro del lago’ e ‘Il respiro del bosco’". In particolare, nel primo progetto è compresa l’installazione di quattro piattaforme galleggianti sulle acque dell’invaso: i lavori dovrebbero iniziare nel prossimo autunno. "Della permanenza sul lago e in una posizione godibile potrà fruire anche chi è in condizioni di disabilità". Per quanto riguarda ’Il respiro del bosco’, sono previsti itinerari naturalistici, agevolmente percorribili". Ma c’è di più. "Grazie a uno specifico finanziamento si potrà procedere alla riqualificazione della frazione Castreccioni".

Gianfilippo Centanni