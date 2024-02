Pronostico rispettato, Banca Macerata non si ferma: sconfitto Sorrento e primato consolidato

BANCA MACERATA

3

SORRENTO

1

VOLLEY BANCA MACERATA: Orazi 4, Marsili 4, Zornetta 17, Fall 10, Casaro 14, Lazzaretto 17, Gabbanelli (L), Scrollavezza, D’Amato, Pahor 3, Sanfilippo, Ravellino. Ne. Penna. All. Castellano.

SORRENTO: Disabato 13, Pilotto 9, Szabo 10, Gozzo 12, Garofolo 7, Bellucci 3, Prosperi (L), Carcagni 4, Pontecorvo, Piedepalumbo, Grimaldi 1. Ne. Venditti (L), Gargiulo, Imperatore. All. Esposito.

Arbitri: Viterbo e Pescatore.

Parziali: 24-26 25-18 25-18 25-13.

Note: Banca Macerata, 11 errori in battuta, 5 ace, 73% ricezione (47%perfetta), 49% in attacco, 15 muri vincenti. Sorrento, 17 errori in battuta, 3 ace, 52% ricezione (28% perfetta), 42% in attacco, 7 muri vincenti.

MACERATA

Pronostici rispettati: la capolista Volley Banca Macerata piega Sorrento ed è pronta per mercoledì sera quando farà visita al Fano, la seconda del girone distanziata 10 punti. Il primo set è un braccio di ferro vinto da Sorrento (24-26) all’ultimo assalto. Le squadre registrano il 48% in attacco, è migliore la ricezione maceratese (65%) mentre a muro si fanno preferire i campani (5). La Volley Banca Macerata deve rifarsi e nel secondo set si va inizialmente avanti sotto braccio, non c’è una squadra capace di prendere il largo. Si lotta punto a punto e in questo parziale si fa valere a muro (6) e in ricezione (79%). La gara si mantiene in equilibrio (15-15) quando Macerata mette la freccia e stacca gli avversari (17-16), poi Lazzaretto e Fall allungano il passo (22-16) e per Sorrento non c’è niente da fare. L’ace di Lazzaretto (25-18) chiude il set e porta il risultato sulla parità. Non c’è storia nel terzo set, a parte un sussulto di Sorrento che recupera lo svantaggio (11-11), ma la Volley Banca Macerata riprende a macinare gioco e punti con Zornetta, Casaro e Fall (15-11), un vantaggio che la squadra di casa non solo conserva ma aumenta (20-14). Per i campani non ci sono spazi per rientrare e alla fine i maceratesi vincono il set (25-18) e si portano in vantaggio. Si riparte. Sorrento cerca di restare aggrappata alla partita (5-5) quando Macerata allunga il passo (11-5) e il set diventa un monologo dei padroni di casa.