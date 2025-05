Pronta la ciclabile lungo il Chienti. In sella dall’Abbadia a Loro Piceno

Saranno presentati oggi alle 17.30 all’Abbadia di Fiastra i due progetti dell’unione montana Monti Azzurri: il documento strategico del contratto di fiume Fiastrella a cura di Massimo Bastiani e dello studio Eco-Azioni, e la nuova ciclabile della Val di Fiastra, che sarà inaugurata in occasione del Festival del turismo responsabile It.a.cà, il programma il 20, 21 e 22 giugno. Il percorso di 13,3 chilometri parte dall’Abbadia di Fiastra, a Urbisaglia, e attraversa Colmurano e Loro Piceno. Un’opera finanziata con un milione di euro dalla Regione; i lavori sono durati un anno e sono terminati nel 2024. La ciclabile costeggia il Chienti tra strade bianche, percorsi realizzati ex-novo e alcuni tratti strade asfaltate già esistenti. È stato effettuato un solo esproprio. "Gli attraversamenti stradali sono stati realizzati con segnaletiche ad hoc – spiega il responsabile unico del procedimento, il geometra dell’unione montana Giordano Saltari –. Gli attraversamenti sul fiume sono stati realizzati con due ponti identici da 31,2 metri di luce e larghi 3,2 metri, uno nel Comune di Colmurano e l’altro nel Comune di Loro Piceno. Le aree di sosta si trovano una a Colmurano e una a Loro Piceno. In quest’ultima è stata realizzata anche una ciclostazione di ricarica bici con otto stalli. Questo è il primo tratto di una ciclabile in fase di progettazione definitiva che collegherà tutti i Comuni, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Penna San Giovanni, Sant’Angelo in Pontano, Gualdo, fino a Sarnano, passando anche per i crinali". "Parlare di ambiente, mobilità dolce e progettualità significa costruire insieme il futuro dei nostri borghi" ha detto il presidente dell’unione montana Giampiero Feliciotti.