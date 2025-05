Pronta la maxi panchina. Nuova visuale sulla bellezza

Una panchina gigante sarà presto installata sulla collina di Serripola, a San Severino, in un punto che offre un panorama mozzafiato, dai Sibillini al mare Adriatico. Si aggiungerà alle 411 già installate in tutta Europa e certificate dalla "Big bench community project", la Fondazione no profit che si occupa di diffondere il progetto ideato dall’architetto statunitense Chris Bangle.

L’iniziativa viene portata avanti da un gruppo di settempedani – con capofila Aldo Rondelli ed Ettore Maltoni – con l’aiuto di un pool di aziende locali e cofinanziatori. "Senza di loro non sarebbe possibile creare quest’opportunità" sottolinea Ettore Maltoni, che conta di far nascere il "Belvedere Serripola" prima dell’arrivo dell’estate. La big bench settempedana – una delle prime nelle Marche – sarà di colore bianco e giallo ocra e rispetterà il disegno e le caratteristiche tecniche del modello di panchina della "Big bench community project", protetto da copyright.

"L’idea nasce dall’attaccamento al territorio e dalla volontà di invitare noi stessi e gli altri a fermarci, a cambiare il punto di vista con cui guardiamo ciò che ci circonda, a meravigliarci del paesaggio, offrendo la possibilità di riflettere, socializzare e condividere momenti di relax – spiega Aldo Rondelli –. La location scelta per l’installazione si trova a circa 600 metri sul livello del mare e da lassù, nelle giornate limpide, è possibile ammirare l’orizzonte dal monte Conero al Gran Sasso. Coerentemente con la missione della Fondazione ispiratrice del progetto a cui abbiamo aderito, la costruzione della panchina gigante non ha fini di lucro e non è un investimento a carico di un unico soggetto, ma nasce grazie alla collaborazione gratuita di artigiani locali che stanno donando la loro professionalità, di commercianti che offrono le materie prime, di donazioni volontarie di concittadini".

Il progetto si propone come un ulteriore volano per il turismo lento che sta prendendo sempre più piede (è il caso di dirlo) nel territorio di San Severino.

Mauro Grespini