Pronte diciotto varianti . Tre arrivano in Consiglio

Diciotto varianti urbanistiche depositate nei cassetti dell’amministrazione comunale. Tre andranno al voto tra domani e lunedì, altre sono in corso di valutazione in Provincia o da istruire da parte dell’ufficio tecnico, altre ancora devono essere discusse in maggioranza, in attesa di essere discusse in aula. Alcune si portano dietro ulteriore cemento residenziale. E’ il caso della revisione della zona industriale di Civitanova Alta, con il via libera per la trasformazione dei capannoni in appartamenti. Verrà esaminata nei prossimi giorni dall’assise insieme al Piano particolareggiato del Borgo marinaro e a una variante nel parco del Castellaro, su un’area dove sono previsti residenze, impianti sportivi coperti e verde pubblico e che ridefinisce superfici fondiarie e superfici destinata a standard e a attrezzature sportive. Nuovi palazzi in centro invece con le varianti ex hotel Chiaraluna-villa Bruscantini (da valutare) e ex hotel Acquamarina, che lasceranno spazio a palazzi da cinque piani. Nuovi appartamenti arriveranno anche dalla modifica della destinazione d’uso dello Stella Maris, da convento a maxi residence, variante al momento sospesa a seguito del parere della Soprintendenza e alla verifica di assoggettabilità alla Vas da parte della Provincia. Da istruire la richiesta della Pars per un aumento della superficie utile lorda, da 1.200 a 2.500 mq, dell’edificio in cui opera in contrada Mornano, e quella di San Savino, per trasformare un’area del Comune in attrezzature di interesse pubblico. In attesa di andare in consiglio il progetto presentato dalla Lode Srl per costruire impianti sportivi e edifici annessi su terra agricola a S. M. Apparente. All’esame pure il progetto Broccolo a Fontespina, con la riorganizzazione della capacità edificatoria. In sonno la variante per le aree di edilizia residenziale pubblica perché, a distanza di venti anni, non si sono fatte avanti cooperative interessate a costruire. In istruttoria una variante su via Aldo Moro, con la valorizzazione della capacità edificatoria di un lotto comunale nell’ambito della costruzione del nuovo supermercato Eurospin. C’è poi la variante Paolo Ricci per costruire in contrada fonte San Pietro il nuovo centro per l’autismo da 6.000 mq. Modiche al piano regolatore riguardano inoltre la viabilità: una strada di scorrimento veloce tra la lottizzazione ex Sabatucci e via Costamartina (bretella della Regione) e le opere di collegamento a carico del Comune tra la provinciale e via Costamartina, e il by pass tra via Castelfidardo e via Aldo Moro. Infine, la variante in contrada Migliarino per realizzare un campo di calcio nell’area gestita dall’associazione Anthropos.