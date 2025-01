"Pronte nuove apparecchiature coi fondi Pnrr"

"Abbiamo messo in campo un’intensa e importante opera di ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero. Grazie a nuovi macchinari d’avanguardia, la diagnosi è più precisa, tempestiva e accurata". Parola di Filippo Saltamartini, assessore regionale alla Sanità, riferite alla Missione 6 Salute del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) nell’ambito della quale la Regione ha raggiunto il target relativo alle grandi apparecchiature sanitarie, che prevede il rinnovamento delle attrezzature ospedaliere ad alto contenuto tecnologico.

Questo significa, per la nostra Ast la già avvenuta installazione all’ospedale di Macerata di una Tac a 128 strati, di Sistemi radiologici fissi, di un acceleratore lineare, di una gamma camera /Tac e di una Pet/Tac. In tutte le Marche, negli ospedali e non solo, sono già 45 i macchinari di ultima generazione già installati e operativi e coprono quasi l’80% del totale previsto dal Pnrr, in linea con gli impegni programmati.

"Si tratta di dispositivi che rappresentano un notevole passo avanti verso la modernizzazione tecnologica – prosegue Saltamartini –. Dopo la provincia autonoma di Bolzano, le Marche sono la regione con le macchine elettromedicali più innovative, capaci di aumentare le prestazioni e abbattere le liste d’attesa. Sono interventi fondamentali per garantire un cambio di passo: ci permettono, infatti, di innalzare ulteriormente lo standard qualitativo dei servizi. Stiamo lavorando per potenziare il nostro Sistema sanitario per renderlo sempre più vicino ai cittadini".