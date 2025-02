Pronti 27mila euro per la Diocesi. È l’affitto per Villa Teresa

Assunto dal dirigente comunal anche per il corrente anno l’impegno di spesa di 27.875 euro a favore dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero della Diocesi di Macerata, per il pagamento del canone di locazione dell’immobile, compresi gli spazi all’aperto, di Villa Teresa, utilizzato sin dal 1987 come sede della scuola materna. Forse sarà l’ultimo o il penultimo impegno di spesa, visto che vanno avanti a ritmo sostenuto i lavori per la realizzazione del nuovo plesso scolastico in via Fratelli Farina, zona palazzetto dello sport, che servirà a dismettere le attuali scuole d’Infanzia Villa Teresa di via Kennedy e Mariele Ventre di via Vinciguerra e unire gli scolari in un’unica sede.

Per la nuova scuola, che avrà un costo finale di due milioni 588mila euro, sono stati destinati oltre due milioni a valere da fondi Pnrr appositamente dedicati alla riqualificazione delle scuole dell’infanzia, mentre la restante parte del costo di progetto è stata finanziata per 382mila euro dal Comune di Recanati e per 200mila euro dal Fondo opere indifferibili 2023.

"Si tratta di un progetto molto sentito dalla cittadinanza – dichiara il sindaco Emanuele Pepa – che consentirà di svecchiare gli edifici delle scuole cittadine e di consegnare alle famiglie uno spazio moderno e all’altezza degli standard educativi odierni. Per raggiungere questo obiettivo lavoreremo a stretto contatto con il personale scolastico, nel segno della condivisione che contraddistingue la nostra amministrazione".