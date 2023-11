Pronti 54 progetti per la ricostruzione di edifici della Curia

Sono 54 i progetti che l’ufficio ricostruzione della curia arcivescovile ha presentato e che sono al vaglio dei vari enti. Ma solo di 15 di questi si conosce la situazione. Con l’ingegnere Carlo Morosi, responsabile dell’ufficio diocesano, abbiamo fatto il punto delle opere più importanti. "Domani si terrà la conferenza permanente per il progetto del santuario di Macereto, per il quale sono stati stanziati 3 milioni. Se la conferenza dovesse dare esito positivo, i lavori partiranno quasi subito. La chiesa dovrà essere aperta in occasione del Giubileo del 2025". È più indietro il progetto della collegiata di San Ginesio, per la quale sono stati finanziati 5,3 milioni: "L’Usr ha chiesto integrazioni per la seconda volta e le stiamo presentando. Ci vorranno 15 giorni e ci auguriamo di avere buone notizie per Natale". È in attesa di approvazione da parte della soprintendenza il progetto della chiesa di Santa Maria Assunta (400mila euro) di Cesolo, mentre sono stati già appaltati i lavori per la chiesa di San Pietro Apostolo di Serripola, entrambe a San Severino. "Il progetto per San Paolo di Fiastra è stato realizzato dalla sovrintendenza, sono iniziati i lavori di messa in sicurezza. Poi si procederà con le opere vere e proprie. Abbiamo consegnato il progetto per la chiesa della Madonna del Rosario a Valfornace". Per la chiesa di Polverina e per San Salvatore di Sabbieta (Camerino), i lavori sono in corso mentre per San Venanzetto la commissione permanente ha già approvato il progetto e si sta attendendo il decreto. "Per il duomo di Camerino entro 15 giorni consegneremo il progetto esecutivo. Abbiamo un finanziamento di 5.3 milioni e prevediamo di partire coi lavori tra 4 o 5 mesi. Siamo a metà dell’opera invece con la curia arcivescovile. Stiamo facendo una variante sostanziale dal punto di vista architettonico".

Gaia Gennaretti