Pronti a fuggire in moto. Così un passante ha mandato all’aria il piano dei banditi

Mentre sparavano colpi a raffica, armati di un kalashnikov, in direzione dei due portavalori della Mondialpol, i rapinatori non potevano sapere che un cittadino aveva già segnalato ai carabinieri, poco più di una ventina di minuti prima, la presenza dei loro due complici, fermi con il furgone su una stradina isolata, accanto all’autostrada. Un tizio con addosso una maschera in silicone, raffigurante un volto umano, vicino ad un furgone, insieme ad un secondo soggetto: è stata questa la segnalazione che ha mandato all’aria il piano di fuga dopo l’assalto al portavalori e ha messo in moto, immediatamente, i carabinieri che avevano già tra le mani i due basisti del commando.

Quella mezz’ora precedente all’assalto di lunedì nel tratto portorecanatese dell’autostrada A14 e poi i momenti concitati del colpo sono stati ricostruiti ieri dal comandante della Compagnia dei carabinieri di Civitanova, il capitano Angelo Chiantese, in una conferenza stampa tenuta assieme al procuratore capo di Macerata, Fabrizio Giovanni Narbone, e al comandante provinciale dell’Arma, colonnello Raffaele Ruocco. "Arriva la segnalazione di un cittadino che ci avvisa della presenza di due persone su una stradina di campagna, vicino all’autostrada, a Porto Potenza – ha spiegato il capitano Chiantese –. Interviene una pattuglia e la cosa che nota immediatamente è che uno di questi due soggetti, vicino ad un furgone parcheggiato lì, indossa una maschera. Arrivano altre due pattuglie in supporto e si procede al controllo di questi due soggetti che, chiaramente, non sanno come giustificare la loro presenza su questa stradina isolata. Il furgone ha a bordo una ricetrasmittente, un dispositivo jammer, che è un disturbatore di frequenze, ma soprattutto viene notata la presenza di due moto, con la chiave inserita nel cruscotto, e due caschi sullo specchietto, pronti per essere indossati. La recinzione che conduce a questa porta di accesso all’autostrada è divelta. Il fatto che la porta sia aperta è cosa molto insolita, perché normalmente dovrebbe essere chiusa. Siamo intorno alle 17.20, quindi prima dell’assalto ai portavalori. A quel punto diramiamo immediatamente la nota di allarme".

Alle 17.45 l’assalto non lontano dal casello di Porto Recanati. "Da quello che sappiamo, e che abbiamo ricostruito anche grazie alla ottima collaborazione con la polizia – ha continuato Chiantese –, almeno cinque persone a bordo di tre veicoli affiancano in corsa i furgoni della Mondialpol, esplodendo numerosi colpi di arma da fuoco verosimilmente da un kalashnikov, un AK-47, che poi verrà abbandonato in strada, e riuscendo a bucare le gomme dei due mezzi che si fermano. Prima i malviventi provano con l’esplosivo a scassinare uno dei blindati. Non ci riescono. Vanno sull’altro mezzo, perché evidentemente non sapevano quale fosse quello di scorta e quale quello che portava i valori. Intervengono con delle cesoie, ma non riescono ad aprire neanche il secondo portavalori".

Le guardie giurate di uno dei veicoli rispondono al fuoco. Poi la fuga. "È in questa fase che uno dei rapinatori resta ferito ad una gamba – ha continuato Chiantese –. Abbandonano uno dei veicoli, una Maserati Ghibli, in autostrada e si danno alla fuga verso sud a bordo di altri due mezzi, un Fiorino bianco e un altro veicolo di colore scuro, secondo le segnalazioni". Ed è qui che il loro piano salta. Convinti di arrivare a quel varco che porta fuori dall’autostrada e poter scappare, notano i lampeggianti dei carabinieri. "I nostri militari avvertono chiaramente una inchiodata, una frenata. I malviventi non si fermano e procedono per altri 400 metri, poi abbandonano i veicoli e li danno alle fiamme. Provocano un incendio anche sulla corsia opposta, bloccando la carreggiata in tutti e due i sensi di marcia (un’ipotesi è che siano entrati in azione altri complici, ndr). Scappano verso la statale 16, che corre parallela all’autostrada. Qui, almeno uno dei rapinatori approfitta del fatto che il furgone di un vivaista fosse stato lasciato momentaneamente incustodito, sale a bordo e si allontana. Arrivano gli altri quattro, tra cui il ferito, sanguinante, che si accascia a terra. Nel frattempo gli altri tre provano, in maniera anche maldestra, a prendere la macchina di alcune persone che erano presenti: strattonano una signora che in modo molto reattivo riesce a togliere le chiavi dal cruscotto. E questo li costringe ad allontanarsi a piedi per le campagne. Sul posto la pattuglia che ferma il ferito: l’uomo non ha opposto alcuna resistenza".