"Pronti a ripartire, siamo il fulcro del turismo"

"Stiamo lavorando con grande entusiasmo. C’è molto da fare per la ricostruzione: nel nostro Comune due terzi delle strutture sono inagibili. Fiastra è un fulcro del turismo nell’entroterra. Ora abbiamo quasi 50 milioni di euro per i lavori pubblici". Il sindaco di Fiastra Giancarlo Ricottini, con il vice Marcello Cocci, l’assessore alle politiche sociali Caterina Belli e il capogruppo di maggioranza Stefano Blanchi fotografano l’operato dei primi sei mesi della giunta e danno prospettive per il 2025.

"Abbiamo trovato una situazione statica e non sempre chiara. Sono stati fondamentali gli incontri con il commissario Castelli, che ci ha permesso di sbloccare alcuni fondi. Per la ricostruzione abbiamo 47 milioni e mezzo – asserisce il sindaco –. Ci siamo trovati in carenza di organico essendosi trasferiti, appena noi ci siamo insediati, quattro dipendenti comunali. Abbiamo sopperito a queste mancanze dedicandoci al lavoro con tutte le energie possibili". I lavori di ricostruzione degli immobili saranno appaltati a gennaio.

"L’aspetto turistico è per noi fondamentale – ha sottolineato l’assessore Caterina Belli –: faremo attenzione alla sostenibilità. Nel calendario di eventi, sia promossi dal Comune che dai privati, ricordo i fuochi d’artificio a San Lorenzo al lago, che non c’erano da quattro anni; la festa dell’albero, che ha visto gli alunni della scuola piantare 40 alberi. Da gennaio daremo alle famiglie voucher per asili nido, che si trovano in Comuni fuori dal nostro".

Per il futuro si prevede un piano di marketing territoriale pubblico, "uno strumento necessario per progetti di sviluppo – ha spiegato il vice sindaco Marcello Cocci –, che ci permetterà di individuare bandi e contributi. Vorremmo poi percorsi da mountain bike per valorizzare, tra le varie attrattive, il turismo. Vorremmo fornire quanti più servizi possibili ai cittadini, con cui abbiamo un dialogo proficuo e stretto". Stefano Blanchi ha poi evidenziato che "c’è grande fermento. Le istanze dei soggetti del nostro territorio sono tutte rappresentate in consigli comunale, c‘è un contatto diretto tra cittadini e amministratori. Fiastra sta cambiando volto, vogliamo rilanciarla dopo anni di spopolamento, non solo derivante dal terremoto".

Tra i 50 milioni per la ricostruzione ci sono i fondi per la nuova area commerciale e i sottoservizi nelle frazioni di Campicino, San Lorenzo in Colpolina, Boccioni e Fiastra capoluogo. Figurano poi, tra molte altre opere, gli uffici comunali e il nuovo depuratore a San Lorenzo al lago.

Lorenzo Fava