"Pronti a trasmettere i valori utili"

di Francesco Rossetti

L’ultima iniziativa, in ordine di tempo, è stata il riconoscimento del ‘Premio Arti & Mestieri’ ai civitanovesi Alessandro Lattanzi e Riccardo Ruggeri, giunto ormai alla sua 27esima edizione. Ma l’attività del Rotary club di Civitanova, attivo dal 1978 e con quarantacinque soci all’attivo, non si ferma qui. A spiegarci tutto ciò è il presidente Angelo De Carolis.

De Carolis, che cos’è e di cosa si occupa il Rotary?

"Il Rotary è una associazione internazionale di imprenditori, professionisti e dirigenti che mettono a disposizione le loro competenze, il loro tempo e la loro passione per rendersi utili agli altri. Uno dei compiti consiste nel trasmettere valori cosiddetti utili, ovvero, mostrare alle persone che abbiamo a cuore i loro bisogni e che condividiamo i loro successi".

Come funziona il premio ‘Arti & Mestieri’?

"Il premio, voluto dalla compianta Socia Wanda Pasquali, è un riconoscimento alle persone che hanno dimostrato maestria nel loro campo di attività professionale, artistica, sportiva e in altri contesti. Quest’anno è stato assegnato a due concittadini che il Club ritiene abbiano apportato prestigio al nostro territorio".

Quali sono i progetti e le altre iniziative messe in campo dal Club?

"Continuiamo l’opera di restauro dei volumi antichi dell’archivio parrocchiale di san Paolo: grazie a questo progetto è stato ridato ordine ad un bene prezioso, restituito alla comunità per essere consultato. Inoltre, collaboriamo alla realizzazione della dodicesima edizione del concorso Lirico ‘Anita Cerquetti’, la cui finale si terrà a Montecosaro il 23 aprile. La partecipazione è riservata a giovani cantanti provenienti da tutto il mondo, che si esibiranno di fronte a una giuria prestigiosa. E noi mettiamo a disposizione una borsa studio per il vincitore".

Infine i tanti aiuti in campo medico.

"I nostri soci partecipano come volontari alle varie iniziative del Banco farmaceutico e prestano consulenza per la distribuzione. Altra iniziativa di significativo riflesso sociale è la partecipazione di tutti i Rotary Club delle Marche alla realizzazione del ‘Campus estivo’ dedicato a persone con disabilità. Dal 21 al 27 marzo, circa cento persone con altrettanti accompagnatori saranno ospiti dell’Holiday village di Porto Sant’Elpidio e durante la settimana gli iscritti dei vari Club Rotary si alterneranno nella struttura per fornire un’assistenza h24, compresa quella medica".