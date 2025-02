"Pronti ad accogliere la Link University"

Recanati, la città di Leopardi, si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua lunga tradizione culturale. Il sindaco Emanuele Pepa ha dichiarato, infatti, la disponibilità della città ad ospitare la sede della Link University, un ateneo privato che sta suscitando un acceso dibattito nella regione.

La proposta del sindaco s’inserisce in un progetto più ampio: rendere Recanati una vera e propria città universitaria, obiettivo che l’amministrazione persegue da tempo. Nel suo comunicato, Pepa ha espresso un forte sostegno all’idea di accogliere la Link University che ha già avviato la sua espansione nelle Marche, creando corsi di laurea in medicina e odontoiatria. "Portare una sede universitaria a Recanati è il nostro pallino da sempre" ha affermato il sindaco, sottolineando che questa iniziativa risponderebbe a un sogno che accompagna la città da anni. Recanati, famosa per il suo patrimonio culturale e storico, potrebbe così arricchirsi di un nuovo polo di formazione accademica con un impatto significativo sul territorio. L’amministrazione comunale è pronta, quindi, a mettere a disposizione degli spazi idonei: diversi edifici scolastici comunali – spiega il sindaco – potrebbero essere riorganizzati per ospitare i corsi universitari, una soluzione che rientra in un progetto già previsto dall’amministrazione per la ristrutturazione delle strutture scolastiche, compresa l’apertura della nuova scuola Gigli. In questo contesto, la creazione di un polo universitario rappresenterebbe una grande opportunità per il territorio, capace di attrarre giovani, stimolare l’economia locale e creare nuovi posti di lavoro.

Il sindaco ha anche precisato che l’idea di aprire un’università a Recanati non si limita a un’offerta di corsi di laurea di tipo umanistico, ma si estende anche a discipline scientifiche.

Tuttavia, la proposta non è priva di polemiche. L’iniziativa della Link University ha sollevato, preoccupazioni da parte delle università pubbliche delle Marche. In risposta a queste critiche, il sindaco Pepa ha ribadito che una sede universitaria a Recanati rappresenterebbe un passo avanti per il territorio, anche nel contesto di una crescente domanda di professionisti sanitari. Nonostante le perplessità avanzate da alcune figure del mondo accademico, Pepa ha sottolineato che ogni opportunità d’investimento dovrebbe essere valutata senza pregiudizi ideologici e che la città è pronta ad accogliere la Link University con entusiasmo. Resta da vedere se la proposta prenderà forma: la decisione finale sull’autorizzazione di corsi di laurea privati spetterà infatti all’Anvur, l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

Antonio Tubaldi