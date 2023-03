"Pronti ad assumere, basta aver voglia di lavorare"

"Siamo pronti ad assumere da cinque a dieci persone, formate e preparate". Il presidente della Cassa edile di Macerata Massimo Paci è anche titolare di un’azienda che si occupa di installazione di impianti elettrici, industriali e civili, con sede a Corridonia, che conta 48 dipendenti. Un’impresa strutturata che cerca impiantisti.

"La carenza di manodopera è un problema generale che va avanti da anni, aumentato però dopo la pandemia – spiega Paci –. Credo che il problema a monte sia la mancanza di formazione, di scuole di base: bisognerebbe investire maggiormente, a partire dagli istituti professionali e tecnici, sull’alternanza scuola-lavoro. Parliamo di lavori faticosi, all’aria aperta, ma è vero anche che nel settore edile c’è il più alto contratto a livello contributivo, con una buona remunerazione". Paci evidenzia che le figure più richieste ora sono muratori, elettricisti, idraulici e autisti, ma anche ingegneri e geometri, "sia nel settore operativo che professionale".

"L’anno scorso al corso di tre mesi della Scuola edile, che garantiva al termine l’assunzione in un’azienda con le mansioni base di muratore, senza specializzazione – dichiara il presidente Paci – siamo partiti con nove iscritti ma abbiamo concluso con quattro. Abbiamo dovuto chiedere contatti alla Caritas. Due giovani, un senegalese e un ucraino, e un francese di 59 anni, hanno trovato subito occupazione. Basta avere voglia di lavorare. Diverso il discorso per il Decreto flussi, che prevede solo l’assunzione di personale qualificato". Paci aggiunge che macedoni e albanesi, spesso impegnati nell’edilizia, dal 2018 hanno iniziato a spostarsi verso la Svizzera e la Germania. "Al di là dello zoccolo duro che è rimasto sempre qui – conclude –, presumo che non ci saranno nuovi arrivi da parte di queste popolazioni. È necessario fare un salto culturale e di mentalità, cominciando ad investire nelle scuole e nella formazione per avere un ricambio generazionale sul territorio".