"Pronti ad assumere sei persone, siamo in cerca da due anni"

di Lucia Gentili

"Siamo pronti a fare sei assunzioni, ma abbiamo difficoltà a trovare personale in tutti i reparti. Ora l’obiettivo che stiamo portando avanti è far capire il potenziale di questo lavoro, cercando di renderlo più appetibile per le nuove generazioni". A parlare è Raffaele Graziosi, socio dell’azienda Graziosi Sandro srl di Pollenza, che si occupa di efficientamento energetico tramite impianti tecnologici e idraulici e conta 36 dipendenti. "Ci servirebbero unità sia per la parte operativa di cantiere – spiega l’imprenditore – che per le parte di manutenzione (tecnici) e pure per quella gestionale (responsabili di reparti). Siamo alla ricerca di queste professionalità da almeno due anni, dopo la pandemia. Forse i giovani oggi puntano di più al settore digital, piuttosto che mettere le "mani in pasta" sulla realizzazione di un edificio".

"Al tempo dei miei genitori – prosegue – era più semplice trovare personale: di solito bastava il passaparola e tanti, non frequentando le superiori, andavano subito a lavorare. Ora però si dovrebbe investire di più nella formazione, magari partendo proprio dagli istituti superiori con l’alternanza scuola-lavoro. Le istituzioni, a cominciare dallo Stato, dovrebbero rivalutare gli istituti professionali, dove formare maestranze e artigiani del domani".

Graziosi evidenzia quindi i punti di forza del suo settore. "Si guadagna mediamente bene – afferma –, si impara un mestiere, e le competenze sono inalienabili; il mercato ha bisogno di persone che fanno questo tipo di lavoro, l’Europa chiede sempre più manodopera (il piano RepowerEu della Commissione europea prevede importanti manovre per l’aumento dell’efficientamento energetico). E poi è un lavoro dinamico, mai uguale, ingegnoso, per il quale servono corpo e mente, quindi utile alla crescita personale. E si può fare formazione. La proposta, insieme a Confartigianato, è proprio questa: potenziare la parte pratica dei corsi, l’applicazione manuale assistiti da un tutor, fare in modo che i ragazzi possano simulare situazioni di cantiere e, quindi, arrivare più preparati sul posto di lavoro. Così – conclude Graziosi – crescerebbe anche la possibilità per i datori di stabilizzare i dipendenti".