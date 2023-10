"Pronti al dialogo ma guardando solo al futuro"

vuole essere un gruppo civico, disposto a lavorare e collaborare con quelli che, individualmente o già organizzati, condividono un progetto valido per Montecosaro. Per questo restiamo fuori da giudizi che si legano a valutazioni anche di politica nazionale o regionale. Partiamo da questo riferimento civico per dire che ci interessa il futuro: per il presente e il passato saranno la storia e la politica a giudicare". Dopo la disponibilità al confronto dell’attuale opposizione in Consiglio comunale (gruppo di centrodestra), Luigi Menichelli, portavoce del gruppo "La Montecosaro che vogliamo", nato in vista delle prossime elezioni amministrative, chiarisce come l’intento non sia quello di giudicare le amministrazioni comunali passate, né quella in scadenza, tanto meno confondere il piano civico con gli schieramenti politici. "Ben vengano il dialogo e il confronto con chi ha idee o proposte. La collaborazione è assicurata con quelli con cui si potrà condividere dei progetti. Lo spirito che prevale nel nostro gruppo non è contro qualcuno, piuttosto è orientato su una precisa direttrice, che è quella di fare e lavorare insieme per qualcosa di utile". "Pensiamo anche – prosegue - che bisogna dare voce alla gente per rafforzarne la partecipazione. Comunque restiamo convinti che governare una comunità non sia semplice, poiché richiede impegno, tempo e competenze. E, da parte nostra, c’è tutto il nostro rispetto e ringraziamento per chi lo abbia fatto, lavorando in una maggioranza consigliare o nell’opposizione".