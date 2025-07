"Pronti al ricorso al Tar contro l’antenna"

Si sta preparando per strutturare la battaglia davanti al Tar il comitato civico costituitosi contro l’antenna autorizzata dal Comune in contrada Castelletta, sulle colline di Fontespina. Il progetto è stato presentato a gennaio, ma è ancora al palo perché sono emersi problemi legati allo sconfinamento su un’area della strada di Monte Troiano che non era di proprietà di chi si era accordato con Tim e Vodafone (la Diocesi di Fermo). Un pasticcio nel frattempo sanato, ma i lavori della stazione radio base non sono iniziati. Invece l’attività del comitato non si è fermata. "Stiamo valutando con il nostro legale un ricorso al Tar da finanziare attraverso una raccolta fondi" spiegano, e si muovono forti anche delle trecento firme già raccolte per fermare il traliccio. Sono dei residenti della zona che non digeriscono la diversità di trattamento con i concittadini di via Caracciolo. Era il 2022, tempo di elezioni amministrative, e la protesta di chi abita in quella via convinse, e costrinse, l’amministrazione comunale a trattare con la Iliad e a spostare l’antenna più a nord. "Ci sono residenti di serie A e di serie B?" chiedono oggi i componenti del comitato Castelletta, che puntano anche a tutelare l’aspetto paesaggistico della zona. Vincoli non ce ne sono, ma si tratta di un’area in cui insistono anche attività che attirano turisti, dove molta gente ha investito risorse su abitazioni private. "Quando abbiamo chiesto di poter fare modifiche alle nostre case, anche solo per intervenire sulle finestre, ci è stato risposto che non si poteva fare nulla in nome de vincoli paesaggistici – sottolineano –, e poi scopriamo che è possibile installare un palo di 35 metri che deturpa il paesaggio". Obiezioni poste anche agli amministratori "e peraltro – sottolinea il comitato – almeno tre assessori vivono a Fontespina, ma non ci hanno ascoltato". Va pure detto che l’antenna in contrada Castelletta è fuori dai siti previsti nel Piano antenne approvato dal Comune. Un aspetto, questo, su cui il comitato vuole impostare la battaglia perché il documento non prevede tralicci in quella zona ma un po’ più a nord, dove venne spostato l’impianto che era destinato in via Caracciolo. "Chiediamo all’amministrazione – conclude il comitato – di tutelare questa area, che è di grande pregio paesaggistico, apprezzata dai turisti, e di far valere il Piano antenne. Molti Comuni in tribunale sono riusciti a fare valere le ragioni dei residenti, e ci aspettiamo che anche la giunta di Civitanova lo faccia". Lorena Cellini