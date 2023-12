"Pronti alla mobilitazione per l’ospedale"

Si riparte con le manifestazioni, le marce e i presidi davanti all’ospedale di Recanati per una sanità più efficiente. Dopo tre anni dall’insediamento della nuova giunta regionale e dopo tre anni di promesse non mantenute sul potenziamento dei servizi esistenti e la costituzione di nuovi per ridare vigore all’ospedale di Comunità del Santa Lucia, è giunto il momento - ha detto Marco Buccetti, medico e referente del Comitato ’Salviamo il punto di primo intervento’ - di far sentire la nostra profonda insoddisfazione e rabbia. Sarebbe ingeneroso ha ricordato Buccetti non ricordare come siamo giunti alla situazione odierna. "Al nostro ospedale di Recanati sin dal 1995, su decisione delle giunte regionali, sono stati tolti moltissimi servizi che non sono stati mai più reinseriti, ricordiamo in particolare il Punto nascite, un vero fiore all’occhiello riconosciuto dall’Unicef. La decisione di depotenziare la struttura è, peraltro, iniziata molto tempo fa dalla vecchia amministrazione regionale guidata dalle forze di centrosinistra e non si inserisce in un contesto strategico, ma è riconducibile a logiche solamente politiche. A nostro avviso, una scellerata scelta che ha dimostrato tutta la propria fragilità strategica soprattutto durante e dopo questi ultimi anni di Covid". Buccetti precisa pure che sono ormai passati tre anni da quando una nuova giunta si è insediata nella nostra Regione e che molti di questi rappresentanti politici erano praticamente al fianco di tutti i cittadini che lottavano per il mantenimento dell’ospedale e del Punto di primo intervento. "Ciononostante osserviamo, con delusione, la mancanza di un concreto impegno per il mantenimento delle loro promesse elettorali. Il comitato per la difesa del Punto di primo intervento dell’ospedale Santa Lucia di Recanati attuerà, quindi, delle iniziative che coinvolgeranno tutte la cittadinanza per far sì che possano essere riprese le attività sospese ed eliminate dal nostro ospedale". Attualmente nel Santa Lucia "vediamo soltanto attività ambulatoriali multiple a singhiozzo con chiusura parziale della Terapia de dolore, nonché della Dialisi e della Diabetologia; asporto di medici verso altri nosocomi come se il nostro fosse una dispensa da cui attingere al bisogno; attrezzature diagnostiche obsolete che spesso si rompono che vengono riparate con eccessivi ritardi; attività di piccola chirurgia in Day Hospital che non sempre vengono assicurate, minacce di chiusura del Punto di primo Intervento all’insorgere di una eventuale malattia degli operatori sanitari".

Asterio Tubaldi