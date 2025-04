Pronti in estate tre progetti per i palazzi comunali

"I cantieri pubblici non interferiscono con la viabilità", esordisce l’assessore Andrea Marchiori. E passa in rassegna alcuni degli interventi principali. "Stiamo ultimando il progetto per i tre palazzi del Comune – spiega –, il municipio in piazza della Libertà, l’edificio a Piaggia della Torre e quello di viale Trieste. Le progettazioni dovrebbero essere pronte in prossimità dell’estate. Questi interventi non interferiranno con la viabilità e possono essere effettuati senza necessità di sgombero. Idem per i lavori a Palazzo Buonaccorsi e al teatro Lauro Rossi, che inizieranno tra fine 2025 e inizio 2026; si tratta di azioni puntuali per le quali non servirà interdire l’accesso ai visitatori. Sul fronte viabilità, prevediamo sia la sistemazione del marciapiede a Rampa Zara che il ripristino della pavimentazione in pietra nelle parti più ammalorate; un intervento dovrebbe iniziare a maggio, l’altro poco più avanti o in concomitanza. L’intento è eseguire le opere prima dell’estate così da lasciare libera la viabilità per il periodo in cui ci sono più eventi".

L’assessore ai lavori pubblici spiega quindi qual è la strategia messa in campo: "Da quattro anni la nostra filosofia è rigenerare il decoro urbano e il patrimonio del Comune. Ad esempio, nel piano di recupero del centro storico, cerchiamo di dare uniformità e coerenza anche alla pavimentazione (anziché vedere un mix tra pietra e asfalto). Il risultato è evidente, basti pensare a via Gramsci, via Santa Maria della Porta, piazza Vittorio Veneto, con la basilica di San Giovanni ristrutturata, via Armaroli, via Basili, vicolo Sferisterio. Dentro e fuori le mura puntiamo alla rigenerazione e alla riqualificazione urbana".