Pronto il campo del rione Beati

Porte ufficialmente aperte per il rinnovato campo di calcio a cinque del rione Beati, che negli ultimi mesi era stato interessato da alcuni lavori di riqualificazione. L’impianto sportivo, a servizio della struttura polivalente che ospita il circolo ricreativo "Beati-Grazie", ha infatti subito un intervento di manutenzione straordinaria da circa 47mila euro. I lavori prevedevano l’installazione di un manto in erba sintetica e due nuove porte da calcetto. "Ora è consentito ai nostri ragazzi libero accesso al campo da gioco nell’area del circolo del quartiere Beati – ha annunciato il sindaco Giuliana Giampaoli –. Un altro passo verso la riqualificazione dei quartieri cittadini e la creazione di spazi di aggregazione per la nostra comunità".

In merito all’attività associazionistica della zona, da tempo sono state concluse le pratiche tecniche e burocratiche di riapertura del circolo ricreativo, oggi pronto a dare il via a iniziative di carattere sociale.

"Sarà, invece, il comitato di quartiere a proporre attività all’interno dell’edificio, con il supporto dei residenti e di quanti vorranno collaborare, per offrire momenti di svago e socializzazione per grandi e piccoli – ha aggiunto il primo cittadino – Rendiamoli luoghi vivi e abbiamone tutti cura".

d. p.