Pronto il Centro del riuso. Una città più sostenibile

Inaugurato il nuovo Centro del riuso, realizzato grazie al finanziamento regionale di 200 mila euro in un’area di circa 150 metri quadrati, in Via Atlantico Volponi vicino all’isola ecologica in zona Squartabue. "Il nuovo servizio porta un vento fresco di sostenibilità e consapevolezza nella nostra comunità – ha detto il sindaco Antonio Bravi –. È un’opportunità per tutti noi per trasformare i valori in azioni dimostrando il nostro impegno verso un futuro più sostenibile e solidale". Potranno essere confluiti al Centro del riuso i beni di consumo ancora in buono stato (anche dal punto di vista igienico) e funzionanti, ceduti a titolo di donazione per essere efficacemente riutilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originarie che rientrano nelle seguenti categorie: piatti, posate e suppellettili; oggettistica; giocattoli; libri; mobili; divani; lampadari; reti; biciclette; passeggini e carrozzine; elettrodomestici di piccola taglia e funzionanti, come ferri da stiro, forni a microonde, apparecchi per cuocere, ventilatori, apparecchi elettrici di riscaldamento, aspirapolvere, tostapane, macchine per cucire, frullatori, macinacaffè, friggitrici, apparecchi radio, video registratori, apparecchi televisivi fino a 24 pollici, telefoni, fax, cellulari, personal computer, stampanti ed altre periferiche, piccole apparecchiature informatiche, ecc. Il servizio di gestione del nuovo Centro del riuso è stato affidato, per 36 mesi, alla società Atlante Cooperativa Sociale Onlus di Ancona che ha già maturato numerose esperienze nel settore e che ha in gestione anche i Centri del riuso del Comune di Castelfidardo e del Comune di Corinaldo e sarà aperto il lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, il martedì e giovedì dalle 15 alle 19 e mercoledì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Antonio Tubaldi