Pronto il laboratorio contro lo spreco

Entro il 31 dicembre l’Università di Camerino avrà il suo laboratorio di scienze enogastronomiche, progettato dalla stessa Unicam e finanziato dal Distretto 2090 del Rotary International: "Ho visitato la struttura dove collocheremo il laboratorio – ha dichiarato il rettore Claudio Pettinari –: sarà a disposizione degli studenti che si sono iscritti già quest’anno al corso di laurea in scienze enogastronomiche". Il progetto è nato nel 2021 su proposta dello stesso Pettinari ed è stato sposato fin da subito dall’allora governatrice del Distretto 2090 del Rotary, Rossella Piccirilli: da lì una serie di iniziative portate avanti dai due enti, sempre più in simbiosi tra loro. "Il distretto 2090 del Rotary International ha sempre avuto molta cura di appoggiare le iniziative volte a valorizzare i nostri territori e a dare maggiori offerte alle nuove generazioni – ha dichiarato l’attuale governatore, Gioacchino Minelli –: oggi portiamo a compimento un’opportunità che è stata ben colta da chi mi ha preceduto, Rossella Piccirilli, che assieme al Rettore Pettinari ha realizzato un progetto particolarmente ambizioso in quanto si rivolge ad un’esigenza reale dei nostri territori, quella di dare ai giovani uno strumento particolarmente efficace e duraturo nel tempo". Durante l’approvazione del bilancio del Distretto 2090 dello scorso anno, quello che era il contributo inziale che il Rotary aveva deciso di erogare per la realizzazione del laboratorio è stato implementato in maniera significativa. "È la testimonianza della vicinanza del Rotary alla nostra università – ha dichiarato Pettinari –: il progetto fin dall’inizio era significativo ma limitato, tuttavia, grazie alla capacità di istituire una relazione forte con il Rotary esso si è sempre più rafforzato, anche economicamente; sono certo che il prossimo rettore, Graziano Leoni, saprà istituire relazioni altrettanto forti. Il progetto è rivolto ad un utilizzo consapevole delle nostre risorse agroalimentari, stimolando un consumo consapevole e scoraggiando gli sprechi, promuovendo il benessere della persona attraverso prodotti frutto delle competenze del settore farmaceutico, medico-veterinario e chimico". Presente anche il presidente del Rotary di Camerino, Mario Cavallaro: "Non ho parole per ringraziare l’università che ci ha dimostrato vicinanza in numerose occasioni, ultima fra le quali quella del gemellaggio con Capo d’Orlando. Allo stesso modo ringrazio la sensibilità del Distretto 2090 per quanto presentiamo oggi; quanto al Rotary di Camerino, tra le iniziative che stiamo programmando c’è una due giorni dedicata ai rotaryani che hanno studiato a Camerino".