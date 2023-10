Pronto il nuovo asilo di Pieve Torina

"In una data simbolo, il 30 ottobre, a sette anni dal sisma che sconvolse i territori delle aree interne, tracciamo un ponte sulla ricostruzione con l’inaugurazione del nuovo asilo nido". È il sindaco di Pieve Torina Gentilucci ad annunciare l’apertura di questa struttura innovativa e sostenibile dedicata ai più piccoli, che sarà inaugurata oggi alle 11 in via Ugo Betti.