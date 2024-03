Pronto il nuovo palazzo municipale. Più spazi per servizi, vigili e uffici

È stato inaugurato ieri mattina il palazzo municipale di Porto Potenza Picena. Nei nuovi spazi verranno trasferiti anche gli uffici della polizia municipale che si aggiungeranno agli altri già presenti. Dunque, i servizi al cittadino saranno per la prima volta concentrati in un’unica sede completamente riqualificata, con un primo piano nuovamente fruibile. Numerosi i cittadini che hanno voluto condividere questo importante momento per l’intera comunità.

"A voi va il ringraziamento più grande – ha dichiarato il sindaco, Noemi Tartabini – per la pazienza avuta in questo periodo di chiusura e per la vostra presenza qui. Nel 2019, intitolando questo edificio al Conte Alessio Contestabile della Staffa, fondatore dell’Istituto Santo Stefano, l’amministrazione comunale ha preso un impegno ben preciso: quello di renderlo accessibile. Per questo dal 2021 abbiamo lavorato per intercettare risorse che ci hanno consentito di riconsegnare oggi alla città una delegazione comunale sicura sotto il profilo sismico, efficiente da un punto di vista energetico e libera da ogni barriera architettonica. Vedere tanti occhi lucidi nel salire le scale verso il primo piano è un’emozione che ripaga delle tante difficoltà che caratterizzano la gestione di un cantiere pubblico. Ancor più in tempo di pandemia. Nuova pavimentazione, nuovi infissi, tinteggiatura, ripristino della scala interna, adeguatamente impianti, installazione di una piattaforma elevatrice, servizi accessibili, consolidamento delle murature portanti e efficientamento energetico: questi gli interventi realizzati.

"La sede ospiterà tutti gli uffici, inclusa la Polizia Municipale, sino ad oggi dislocata altrove – ha concluso Tartabini –. A disposizione della cittadinanza ci sarà la sala polifunzionale al primo piano. Un nuovo spazio da utilizzare per eventi e iniziative pubbliche". Per l’occasione inaugurale, proprio all’interno di quest’ultima, è stata allestita una mostra fotografica con scatti storici del territorio a cura del Fotoclub.