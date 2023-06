Pronto il piano antenne Dallo stadio a via Pace, ecco dove sorgeranno

Piano antenne, l’ipotesi di nuove installazioni riguarda una quindicina di nuove aree: entro un mese sarà indetto un incontro pubblico per discuterne con i cittadini e confrontarsi. La giunta comunale ha approvato la delibera di avvio della fase partecipativa di 30 giorni relativa al regolamento sul corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Ecco le nuove zone individuate: area impianto sportivo via dell’Acquedotto-via Palatucci o area impianto sportivo dell’Anfiteatro (ipotesi alternative), stadio Helvia Recina palo esistente o stadio Helvia Recina palo sud est (ipotesi alternative), e poi, come ipotesi singole, l’area di via Pace (di un privato, previa disponibilità dell’area), palazzo Conventati microcella, la biblioteca, il campo da baseball, piazzale Maurizio Serra, parcheggio via Galilei, parcheggio via Mattei, parcheggio comunale contrada Santa Maria delle Vergini, area comunale via Pirandello, area comunale via Esino, parcheggio via Concordia, area parcheggio via Velluti e rotatoria via Rocco Chinnici. "L’obiettivo del piano antenne, sul quale abbiamo lavorato sin dal nostro insediamento – sottolinea l’assessore all’ambiente, Laura Laviano –, è tutelare la salute pubblica, l’ambiente e il paesaggio adottando tutti gli accorgimenti per rispettare la normativa in materia di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici in virtù del progresso tecnologico. Stiamo lavorando nel pieno rispetto delle normative con l’obiettivo di assicurare il corretto insediamento degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione. Sarà indetta un’assemblea pubblica per comunicare, informare e confrontarci con i cittadini sul tema entro i 30 giorni". A redigere il regolamento comunale del piano antenne, in stretta sinergia con gli uffici comunali, la Polab srl, azienda esperta a livello nazionale in materia di campi elettromagnetici. Sono state effettuate un’analisi aggiornata dello stato di fatto di censimento comunale degli impianti di telefonia mobile (comprensivo della raccolta dei dati radioelettrici degli impianti esistenti) e un’analisi dei piani di sviluppo dei gestori al fine di ricercare siti idonei a ospitare nuovi impianti o potenziare quelli esistenti, effettuando anche simulazioni di impatto elettromagnetico per le soluzioni individuate. Il regolamento è consultabile sul sito del Comune. Dalla data di pubblicazione sarà possibile far pervenire eventuale documentazione entro 30 giorni. Chiunque fosse interessato a partecipare all’assemblea pubblica può inviare una richiesta a di partecipazione all’indirizzo [email protected] entro il 30 giugno.

c. g.