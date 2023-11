Pronto il polo per l’infanzia ZeroSei

È ormai pronto il nuovo polo per l’infanzia ZeroSei a Sforzacosta, primo dei due lotti dell’intervento dell’ABF Hub Educativo 0-11 voluto dalla Andrea Bocelli Foundation con il Comune. Il 22 novembre, al teatro Don Bosco, ci sarà la presentazione del progetto, seguita dall’inaugurazione. Il polo è stato consegnato dall’Abf in 150 giorni di cantiere, come avvenuto a Sarnano, Muccia e Camerino dal 2018. Alle 11, mercoledì 22 al teatro Don Bosco ci saranno i vertici di ABF, il commissario alla ricostruzione Guido Castelli, il sindaco Sandro Parcaroli e il team che ha lavorato alla realizzazione del centro. La cittadinanza è invitata a partecipare registrandosi tramite email all’indirizzo segreteria.sindaco@comune.macerata.it, comunicando il proprio nominativo. Il comandante della polizia locale ha firmato un’ordinanza per regolare il traffico in via Natali. Il 22 dalle 7 alle 11, e fino al termine della cerimonia, in via Natali sarà vietata la circolazione. Il parcheggio per gli autorizzati sarà dall’ingresso del lato di borgo Sforzacosta fino all’area di sosta davanti al Centro ZeroSei. In viale Don Bosco dalle 8 alle 14, fino al termine della manifestazione, divieto di sosta dall’incrocio con via Alighieri fino a piazza 25 Aprile e, in via Alighieri, divieto di sosta con rimozione coatta dall’incrocio con viale Don Bosco fino alla rotatoria con via Alfieri.