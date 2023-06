Pronto il "Social food" Aiuti per 106 famiglie

di Antonio Tubaldi

Saranno 106, su 134 domande valide pervenute, le famiglie che a Recanati potranno usufruire quest’anno del "social food", e cioè di un pacco con alimenti standard di prima necessità, oltre un buono per l’acquisto di carne. A questi si aggiungono altre 5 persone, segnalate dal Servizio Sociale, a cui viene concessa la consegna a domicilio direttamente di un pasto caldo pronto. Restano fuori dall’aiuto comunale 28 famiglie perché i soldi non bastano per tutti e queste sono inserite in una lista di attesa se qualcuno dovesse nel frattempo rinunciare all’aiuto comunale. In effetti a disposizione di questo servizio ci sono 50.850 euro, di cui 5.600 impiegati per costi fissi e 45.250 per gli aiuti alimentari. Ad occuparsi della regolare gestione del servizio sarà, come per gli anni passati, l’associazione di volontariato della Croce Gialla. La graduatoria degli aventi diritto è stata stilata sulla base dell’incidenza della spesa alimentare media mensile rispetto all’Isee del nucleo familiare dando priorità alle famiglie che nel passato non hanno beneficiato del progetto e che non percepiscono il Reddito di Cittadinanza. La verifica di quanto dichiarato in domanda è stata fatta anche con un controllo a campione del 5 % del totale delle domande pervenute, e cioè 7, sulle dichiarazioni rese. Dando una scorsa alla graduatoria è possibile verificare che fra aventi diritto al beneficio c’è un solo nucleo familiare composto da ben 9 persone, 5 da 7 e altrettanti da 6, 15 sono le famiglie composte da 5 persone e 32 i nuclei da 4 componenti, 20 le famiglie sia da 3 che da 2 persone e 9 sono i single che potranno usufruire del social food. D’altra parte fra le 8.432 famiglie registrate oggi all’anagrafe cittadina, ben il 30,2% è composto da 2 persone (in percentuale 2,47%). Per 11 famiglie sbarcare il lunario è davvero difficile visto che per la spesa va via al 100% il poco reddito che hanno (4 di queste percepiscono il reddito di cittadinanza e altrettanti hanno già avuto un aiuto dal Comune). Gli aventi diritto per la stragrande maggioranza sono già conosciuti dai servizi sociali (solo una trentina non hanno mai avuto un aiuto pubblico) e di questi 21 percepiscono anche il reddito di cittadinanza.