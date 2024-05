Pronto soccorso della solidarietà: "Tra vestiti, cibo e giocattoli assistiamo più di cento famiglie"

"Sono 118 i nuclei familiari assistiti fornendo abiti, cibo e giocattoli per i più piccoli". Il pronto soccorso della solidarietà della Croce verde traccia un bilancio del primo anno di attività. Il presidente Angelo Sciapichetti, insieme con l’assessore ai servizi sociali Francesca D’Alessandro, ha fornito alcuni numeri sulle persone che frequentano lo "Spazio di Laura", aperto grazie ai volontari il mercoledì e il venerdì dalle 16 alle 19. "Possono accedere agli aiuti – ha detto – tutti coloro che non arrivano a 9mila euro di Isee. Abbiamo fornito in un anno 90 quintali di generi alimentari. Si tratta di pasta, pomodoro, biscotti, uova, latte e altro; il tutto viene dal banco alimentare di San Benedetto. Lauro Trivellini, che è sostanzialmente il responsabile del Pronto soccorso della solidarietà, smista i vestiti che ci vengono donati dai maceratesi. C’è poi qui al pronto soccorso della solidarietà la parte dei giochi, che i bambini sono entusiasti di prendere".

Lo ’Spazio di Laura’, il cui nome è stato scelto da una famiglia maceratese che ha donato i locali e che ha voluto omaggiare la donna, in coma da tempo, è frequentato da un totale di 334 persone, di cui 106 minori, equamente divisi tra uomini e donne. "Avvertivamo l’esigenza, come Croce verde, di assistere persone in difficoltà - prosegue Sciapichetti –, e l’iniziativa ha superato ogni tipo di aspettativa che ci eravamo dati. Ci siamo accorti che molte persone straniere che vengono, il 72% dell’utenza, avevano difficoltà con la lingua italiana, così abbiamo pensato di istituire un corso base di italiano, a cui possono accedere adulti e bambini, in modo da facilitare le loro richieste di informazioni e documenti". Al Pronto soccorso della solidarietà si rivolgono persone di tutte le età: 98 hanno meno di 16 anni e 21 ne hanno più di 64. Visto l’incremento dell’utenza negli ultimi mesi, si stanno valutando orari di apertura ulteriori. Intanto, la Croce verde ha rinnovato il consiglio direttivo, che si occupa, oltre che del pronto soccorso della solidarietà, del poliambulatorio di Villa Cozza e delle classiche mission sanitarie che che la distinguono da inizio ‘900. Nel direttivo ci sono, oltre ad Angelo Sciapichetti come presidente, Aldo Tiburzi come vicepresidente, Graziano Magnarelli come segretario, Fabio Sbaffi e Lauro Trivellini come consiglieri. Partecipano anche Gianni Pigliapoco, presidente della Croce verde servizi, e Corrado Maccari, che si occupa dell’infermeria a domicilio, altro servizio erogato dall’associazione. Francesca D’Alessandro è intervenuta sottolineando: "Rappresento un settore del Comune molto interessato alle attività della Croce verde. È giusto parlare di chi fa del bene per la comunità; qui si incarna la sussidiarietà orizzontale che la legge auspica. Le fragilità nella popolazione aumentano e le istituzioni da sole non riuscirebbero a far fronte. I servizi sociali cercano poi di provvedere ad un progetto di vita per implementare questa circolarità essenziale".